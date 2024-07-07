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Названы точные даты Магнитных бурь в июле 2024 года

Названы точные даты Магнитных бурь в июле 2024 года

Публикуем список с датами вспышек магнитных бурь в июле 2024 года.Специалисты  из лаборатории солнечной астрономии предупреждают о вероятности новых магнитных бурь на Земле в июле 2024 года.

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