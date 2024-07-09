Хедж-фонды активно скупают акции, связанные с сырьевыми товарами

Хедж-фонды за неделю, закончившуюся 4 июля, увеличили цены на акции сырьевых компаний самыми быстрыми темпами за пять месяцев, поскольку они третью неделю подряд вкладывались в американские энергетические и сырьевые компании, выяснил Goldman Sachs.
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