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Светислав Пешич: «Если Йокич не будет мотивирован, то ему незачем играть за сборную Сербии»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказал, при каком условии двукратный MVP НБА Никола Йокич будет играть на Евробаскете-2022.

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