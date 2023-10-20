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Форвард Ojodu City FC Ифани: фиджитал-футбол будет интересен во многих странах

Форвард Ojodu City FC Ифани: фиджитал-футбол будет интересен во многих странах

Нападающий нигерийской команды Ojodu City FC Узочуку Агостин Ифани рассказал, как команда готовилась к цифровой части Международного турнира по фиджитал-футболу и оценил популярность вида спорта в других странах.

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