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Не только о футболе

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Медведев в 1/4 финала Australian Open, «Интер» выиграл Суперкубок Италии, пожар из-за камбэка «Реала», 70 очков Эмбиида в НБА, умер Луиджи Рива и другие новости

Медведев в 1/4 финала Australian Open, «Интер» выиграл Суперкубок Италии, пожар из-за камбэка «Реала», 70 очков Эмбиида в НБА, умер Луиджи Рива и другие новости

1. Даниил Медведев обыграл Нуну Боржеса в четвертом круге Australian Open. Карлос Алькарас победил Миомира Кецмановича, а еще в 1/4 финала вышли Александр Зверев и Хуберт Хуркач.

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Комментарии
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Лена Мисько
⚽️ «Зенит» предложил за Тикнизяна 7 млн евро плюс 1 млн бонусом По информации «РБ Спорт» (https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-predlozhil-za-tiknizyana-sem-mln-evro-plyus-odin-mln-bonusom/), предложение «Зенита» по трансферу Наира Тикнизяна составило 7 млн евро плюс еще один питерский клуб готов заплатить бонусами. О переговорах питерцев с «Локо» ранее сообщал журналист Иван Карпов. Питерцы официально уведомили «Локо» о своем предложении, но пока договоренности нет, а с представителями самого Тикнизяна «Зенит» пока не разговаривал.
«Зенит» предложил за Тикнизяна семь млн евро плюс один млн бонусом - Рейтинг Букмекеров
Рейтинг Букмекеров
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4 час.
Лена Мисько
Хрена себе инфляция 👆
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3 час.
КУАТ
Да, уж, вроде отступные, прописанные в контракте, 25 млн.
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3 час.

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