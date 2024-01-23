Медведев в 1/4 финала Australian Open, «Интер» выиграл Суперкубок Италии, пожар из-за камбэка «Реала», 70 очков Эмбиида в НБА, умер Луиджи Рива и другие новости

1. Даниил Медведев обыграл Нуну Боржеса в четвертом круге Australian Open. Карлос Алькарас победил Миомира Кецмановича, а еще в 1/4 финала вышли Александр Зверев и Хуберт Хуркач.
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