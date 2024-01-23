Медведев в 1/4 финала Australian Open, «Интер» выиграл Суперкубок Италии, пожар из-за камбэка «Реала», 70 очков Эмбиида в НБА, умер Луиджи Рива и другие новости

Лена Мисько

⚽️ «Зенит» предложил за Тикнизяна 7 млн евро плюс 1 млн бонусом По информации «РБ Спорт» (https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-predlozhil-za-tiknizyana-sem-mln-evro-plyus-odin-mln-bonusom/), предложение «Зенита» по трансферу Наира Тикнизяна составило 7 млн евро плюс еще один питерский клуб готов заплатить бонусами. О переговорах питерцев с «Локо» ранее сообщал журналист Иван Карпов. Питерцы официально уведомили «Локо» о своем предложении, но пока договоренности нет, а с представителями самого Тикнизяна «Зенит» пока не разговаривал.