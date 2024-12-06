Полковник Уилкерсон напомнил Блинкену о контактах с РФ после критики Лаврова

Полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон раскритиковал заявление госсекретаря Энтони Блинкена, который обвинил Россию в одностороннем подходе к концепции о неделимости безопасности в ответ на слова Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ.
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