Полковник Уилкерсон напомнил Блинкену о контактах с РФ после критики Лаврова

Полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон раскритиковал заявление госсекретаря Энтони Блинкена, который обвинил Россию в одностороннем подходе к концепции о неделимости безопасности в ответ на слова Сергея Лаврова на саммите ОБСЕ.