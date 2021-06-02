14-летним жителям Тенькинского городского округа Магаданской области вручили паспорта

В ОМВД России по Тенькинскому району Магаданской области в торжественной обстановке семь 14-летних жителей поселка Усть-Омчуг, обучающихся в одном классе местной школы, поставили свою первую подпись в паспорте гражданина Российской Федерации.
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