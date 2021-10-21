Власти поддержали запрет суррогатного материнства для граждан других стран

Отзыв был размещен в базе данных нижней палаты накануне. Власти предложили наделить органы опеки полномочиями по учеты договоров о суррогатном материнстве и полномочиями «по наблюдению а потенциальными родителями, в том числе после рождения детей».
Отзыв был размещен в базе данных нижней палаты накануне. Власти предложили наделить органы опеки полномочиями по учеты договоров о суррогатном материнстве и полномочиями «по наблюдению а потенциальными родителями, в том числе после рождения детей».
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