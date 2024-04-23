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В Москве сотрудница МФЦ пообещала устроить подругу в Госдуму за шесть миллионов

В Москве сотрудница МФЦ пообещала устроить подругу в Госдуму за шесть миллионов

В столице за выдуманные связи с Госдумой судили бывшую сотрудницу МФЦ.Мещанский районный суд Москвы отправил на три года в колонию общего режима бывшую сотрудницу МФЦ, которая пообещала знакомой место в Государственной Думе.

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