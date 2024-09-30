Россиянам захотели разрешить передавать своим родителям пенсионные баллы

В Госдуму внесут проект, разрешающий передавать родителям пенсионные баллы Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в понедельник, 30 сентября, внесет в Госдуму законопроект, который позволит детям передавать своим родителям пенсионные баллы.