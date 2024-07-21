Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в статье для The Daily Mail описал свои переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Борис Джонсон рассказал о своих переговорах с Трампом по Украине
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А этот чмушник Джонсон понимает , что Европа не собирается снабжать краину , да и не чем . Какой он политик , с чего это вы взяли ? Ни США , ни Англия это не Европа и кроме словесных разрешений дать ничего не смогут
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12 час.
VG
Vasily Golov
Лохматый Борис ищет работу у Трампа.
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11 час.
БВ
Борис Выдрин
Таких большинство.
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2 час.
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