Дмитровец
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Дмитровец

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Команда из Дмитровского стала одной из лучших на турнире центра «Гермес»

На живописной водной базе Морского центра имени Петра Великого центра творчества детей и юношества «Гермес» прошёл «Турнир четырёх», в котором за победу боролись воспитанники из всех подразделений центра.

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