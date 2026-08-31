Команда из Дмитровского стала одной из лучших на турнире центра «Гермес»

На живописной водной базе Морского центра имени Петра Великого центра творчества детей и юношества «Гермес» прошёл «Турнир четырёх», в котором за победу боролись воспитанники из всех подразделений центра.
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