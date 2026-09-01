Пекин усилит координацию со странами ШОС для урегулирования украинского кризиса

Председатель Китая Си Цзиньпин в своем выступлении на саммите ШОС в Бишкеке заявил, что Пекин намерен усилить координацию с другими странами объединения для поиска политических путей урегулирования украинского кризиса и вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афгани.
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