Пекин усилит координацию со странами ШОС для урегулирования украинского кризиса

Председатель Китая Си Цзиньпин в своем выступлении на саммите ШОС в Бишкеке заявил, что Пекин намерен усилить координацию с другими странами объединения для поиска политических путей урегулирования украинского кризиса и вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афгани.