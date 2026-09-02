Обязательно ли здоровая пища должна дорого стоить — диетологи

Цены на продукты продолжают расти. Можно ли питаться правильно, не выходя за рамки бюджета? Диетолог Кристен Смит рекомендует составлять недельный план питания, ориентируясь на продукты, которые уже есть дома, включая остатки — это помогает избежать лишних покупок и сократить отходы.