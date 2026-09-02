doc-tv
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

doc-tv

114 подписчиков

Обязательно ли здоровая пища должна дорого стоить — диетологи

Обязательно ли здоровая пища должна дорого стоить — диетологи

Цены на продукты продолжают расти. Можно ли питаться правильно, не выходя за рамки бюджета? Диетолог Кристен Смит рекомендует составлять недельный план питания, ориентируясь на продукты, которые уже есть дома, включая остатки — это помогает избежать лишних покупок и сократить отходы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым