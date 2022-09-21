ЕС может принять 7-й пакет санкций против РФ из-за референдумов в Донбассе. Как сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники, Евросоюз может принять очередной, уже 7-й пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации в связи с проведением референдумов в Донбассе о вхождении республик и освобожденных территорий в состав РФ.