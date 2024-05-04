Единство пошатнулось: в G7 признались, что конфискация активов РФ больше не обсуждается

Есть международные инициативы, которые раскалывают единство западных союзников. Перед лицом раскола встает необходимость или уйти от обсуждения опасного вопроса, или продолжить, но нереально высокой ценой.
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