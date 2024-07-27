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Открытие Олимпиады: дым без огня, парад извращенцев, повешение вверх ногами

Открытие Олимпиады: дым без огня, парад извращенцев, повешение вверх ногами

  Российские спортсмены «без Родины и флага» попали в трансгендерный ад Церемония открытия Олимпийских игр в Париже наглядно продемонстрировала полный крах западной цивилизации, превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров.

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лл
лина любимцева
Проявился Запад &quot;во всей красе&quot;...
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