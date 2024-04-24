«ТАҢ» проектының чираттагы кунагы «Ак чәчәкләр» режиссеры Ренат Әюпов! Тулы чыгаралышны - «Татар-информ» ютуб каналында карый аласыз! 🎙🎞: Ильяс Хаҗиев һәм Айнур Җамалтдинов.
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«ТАҢ» проектының чираттагы кунагы «Ак чәчәкләр» режиссеры Ренат Әюпов! Тулы чыгаралышны - «Татар-информ» ютуб каналында карый аласыз! 🎙🎞: Ильяс Хаҗиев һәм Айнур Җамалтдинов.