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Сторонники "Альтернативы для Германии" бурно отпраздновали свою победу

Сторонники "Альтернативы для Германии" бурно отпраздновали свою победу

Официальное объявление результатов выборов для сторонников АДГ стало лишь формальностью. В течение всего дня экзит-полы показывали: "Альтернатива для Германии" не просто побеждает - громит главного конкурента - "Христианско - демократический союз".

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