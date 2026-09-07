Сторонники "Альтернативы для Германии" бурно отпраздновали свою победу

Официальное объявление результатов выборов для сторонников АДГ стало лишь формальностью. В течение всего дня экзит-полы показывали: "Альтернатива для Германии" не просто побеждает - громит главного конкурента - "Христианско - демократический союз".
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