Русская весна

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Япония сольёт воду с «Фукусимы» в океан, несмотря на протесты соседей

Япония сольёт воду с «Фукусимы» в океан, несмотря на протесты соседей

Власти Японии приняли решение о начале сброса воды с АЭС «Фукусима-1». Сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов станции, начнется на этой неделе в четверг, передает телекомпания NHK.

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Комментарии
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Гарий Щерба
А если бы  СЛИЛ  КТО ЛИБО  из стран  РОССИЯ , Китай , Иран или КНДР  то  ВОНЬ СТОЯЛА  бы на  ВЕСЬ МИР  с полгода  от  ФАШИЗМНГТОНА  с его  ШЕСТЕРКАМИ  , это как  ПИТЬ ДАТЬ .....!!!!
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