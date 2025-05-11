Конец эстрадной «мафии». По всей стране начались массовые отмены концертов, звезды несут колоссальные убытки

Надежда

Самые прошаренные-это голубятня от шоубизнеса. Они поняли, что с гастролей теперь много не поимеешь, быстренько перебрались на ТВ и светят теперь своими надоевшими мордами с экрана!(( Колбасков давно застолбил канал Россия, он ведет просто ВСЕ программы! Сгонял вначале СВО на Донбасс с Лепсом, пообещал лимон за подбитый танк и на этом его "поддержка" СВО закончилась!( Серуня Лазарев тоже прописался на ТВ и чувствует себя там просто главным! Да он никогда и не высказывался в поддержку!(( А уж про лупоглазого гейку фильку и говорить нечего! Тот, подозреваю, вообще, купил акции НТВ и теперь его оттуда никто не сможет выпереть, сколько бы мы не возмущались этим доном педро! По-хорошему, я считаю, эти звездуны должны на постоянной основе отчислять деньги для закупки необходимого на фронте, а их показные разовые выезды к границам Донбасса-это ни о чем, обычная пиар-акция!(