Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 120 подписчиков

Конец эстрадной «мафии». По всей стране начались массовые отмены концертов, звезды несут колоссальные убытки

Конец эстрадной «мафии». По всей стране начались массовые отмены концертов, звезды несут колоссальные убытки

Неужели свершилось? Неужели та самая, давно закостеневшая эстрадная «верхушка», наконец-то начала терять почву под ногами? Кажется, зрители, которым годами навязывали одно и то же — одни и те же лица, глянцевый фальшивый блеск, вылизанный пафос — наконец-то начали говорить своё твёрдое "хватит".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Самые прошаренные-это голубятня от шоубизнеса. Они поняли, что с гастролей теперь много не поимеешь, быстренько перебрались на ТВ и светят теперь своими надоевшими мордами с экрана!(( Колбасков давно застолбил канал Россия, он ведет просто ВСЕ программы! Сгонял вначале СВО на Донбасс с Лепсом, пообещал лимон за подбитый танк и на этом его &quot;поддержка&quot; СВО закончилась!( Серуня Лазарев тоже прописался на ТВ и чувствует себя там просто главным! Да он никогда и не высказывался в поддержку!(( А уж про лупоглазого гейку фильку  и говорить нечего! Тот, подозреваю, вообще, купил акции НТВ и теперь его оттуда никто не сможет выпереть, сколько бы мы не возмущались этим доном педро! По-хорошему, я считаю, эти звездуны должны на постоянной основе отчислять деньги для закупки необходимого на фронте, а их показные разовые выезды к границам Донбасса-это ни о чем, обычная пиар-акция!(
Ответить
1 час.
Bogdan Stupin
Ну,да, в общем и целом - всё так. Хотя трудно отделаться от впечатления, что цель публикации - сделать рекламу очередному, более молодому племени ТАКИХ ЖЕ.
Ответить
26 мин.
ВТ
Владимир Тимошков
Звёзды и звездуны это разное.
Ответить
8 мин.
наверх