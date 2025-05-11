Неужели свершилось? Неужели та самая, давно закостеневшая эстрадная «верхушка», наконец-то начала терять почву под ногами? Кажется, зрители, которым годами навязывали одно и то же — одни и те же лица, глянцевый фальшивый блеск, вылизанный пафос — наконец-то начали говорить своё твёрдое "хватит".
Конец эстрадной «мафии». По всей стране начались массовые отмены концертов, звезды несут колоссальные убытки
Комментарии
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Надежда
Самые прошаренные-это голубятня от шоубизнеса. Они поняли, что с гастролей теперь много не поимеешь, быстренько перебрались на ТВ и светят теперь своими надоевшими мордами с экрана!(( Колбасков давно застолбил канал Россия, он ведет просто ВСЕ программы! Сгонял вначале СВО на Донбасс с Лепсом, пообещал лимон за подбитый танк и на этом его "поддержка" СВО закончилась!( Серуня Лазарев тоже прописался на ТВ и чувствует себя там просто главным! Да он никогда и не высказывался в поддержку!(( А уж про лупоглазого гейку фильку и говорить нечего! Тот, подозреваю, вообще, купил акции НТВ и теперь его оттуда никто не сможет выпереть, сколько бы мы не возмущались этим доном педро! По-хорошему, я считаю, эти звездуны должны на постоянной основе отчислять деньги для закупки необходимого на фронте, а их показные разовые выезды к границам Донбасса-это ни о чем, обычная пиар-акция!(
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1 час.
Bogdan Stupin
Ну,да, в общем и целом - всё так. Хотя трудно отделаться от впечатления, что цель публикации - сделать рекламу очередному, более молодому племени ТАКИХ ЖЕ.
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26 мин.
ВТ
Владимир Тимошков
Звёзды и звездуны это разное.
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8 мин.
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