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Царьград

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Ricci: Нью-метры вблизи московского метро подорожали на 22% за год

Ricci: Нью-метры вблизи московского метро подорожали на 22% за год

Причем квадратного метра в новостройках у московских станций метро увеличилась на 22% за год. Аналитики Ricci отмечают, что спрос на жилье в пешей доступности от метро стабильно растет.

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