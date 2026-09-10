Ricci: Нью-метры вблизи московского метро подорожали на 22% за год

Причем квадратного метра в новостройках у московских станций метро увеличилась на 22% за год. Аналитики Ricci отмечают, что спрос на жилье в пешей доступности от метро стабильно растет.
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