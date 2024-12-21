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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» идет андердогом против «Барселоны». Команда Симеоне выиграла 11 матчей подряд

«Барселона» примет «Атлетико» в 18-м туре Ла Лиги. «Барселона» – фаворит с коэффициентом 2.05. На «Атлетико» можно поставить за 3.

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