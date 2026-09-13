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«Балтика» не смогла выиграть у аутсайдера РПЛ в матче 12-го тура

«Балтика» не смогла выиграть у аутсайдера РПЛ в матче 12-го тура

В 12-м туре Российской Премьер-Лиги футбольный клуб «Балтика» сыграл вничью с одним из аутсайдеров чемпионата, что привело к потере очков.

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