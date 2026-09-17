Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Тульской областью

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 12 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
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