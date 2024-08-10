Наше будущее — мясо из пробирки?

Как в Петербурге разрабатывают искусственную еду. Среднее потребление мяса и мясопродуктов в России устойчиво растет с 2000-х годов, а по итогам 2023 года обновило исторический рекорд, достигнув 98 кг в среднем на человека, сообщил в пятницу Росстат.