В Северной Македонии уточнили данные о пострадавших в пожаре в ночном клубе

Не менее 51 человека погибли и более 100 человек получили травмы в результате пожара в ночном клубе Pulse Club в городе Кочани в Северной Македонии, подтвердил министр внутренних дел республики Панче Тошковски 16 марта на пресс-конференции с журналистами.
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