В Турции назвали способ преодолеть санкции США, препятствующие торговле с Россией

Турецкий политолог и ведущий эксперт аналитической сети "Анкара – Москва" Энгин Озер , что использование криптовалюты в сфере международной торговли сможет облегчить экономическое сотрудничество России и Турции, позволив преодолеть действующие санкции США, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии