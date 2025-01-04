Опубликован отчёт о борьбе с коррупцией в Китае В прошлом году в Китае было привлечено к уголовной ответственности за коррупцию рекордное число высокопоставленных чиновников.
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Опубликован отчёт о борьбе с коррупцией в Китае В прошлом году в Китае было привлечено к уголовной ответственности за коррупцию рекордное число высокопоставленных чиновников.
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