Венгрия на саммите ЕС выступит против членства Украины в сообществе – Орбан

Венгрия на саммите Евросоюза выступит против членства Украины в сообществе, так как оно в первый год стоило бы свыше €1200 для каждой венгерской семьи, заявил глава правительства Виктор Орбан Также он указал на то, что до результатов общевенгерского опроса о приеме Киева в ЕС переговоры об этом проводить нельзя.
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