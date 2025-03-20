Венгрия на саммите ЕС выступит против членства Украины в сообществе – Орбан

Венгрия на саммите Евросоюза выступит против членства Украины в сообществе, так как оно в первый год стоило бы свыше €1200 для каждой венгерской семьи, заявил глава правительства Виктор Орбан Также он указал на то, что до результатов общевенгерского опроса о приеме Киева в ЕС переговоры об этом проводить нельзя.