Путин заявил, что Россия скоро направит США и НАТО ответ по теме гарантий безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя ответ США на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил, что РФ в скором времени направит в Вашингтон и Брюссель ответный документ.
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