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Царьград

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Ледовый затор длиной более 2 км на реке Инзер угрожает деревне в Башкирии

Ледовый затор длиной более 2 км на реке Инзер угрожает деревне в Башкирии

На реке Инзер в Башкирии образовался ледовый затор длиной более 2 км, угрожающий деревне Кызылярово. Под контролем МЧС 16 ситуаций с подтоплением в регионах.

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