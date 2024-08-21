Модульный ЗРК 9К331МКМ «Тор-М2КМ» и его возможности Автономный боевой модуль «Тор-М2КМ» или «Тор-МФ» на борту фрегата «Адмирал Григорович», 2021 г.
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Модульный ЗРК 9К331МКМ «Тор-М2КМ» и его возможности Автономный боевой модуль «Тор-М2КМ» или «Тор-МФ» на борту фрегата «Адмирал Григорович», 2021 г.
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