В ЕС обдумывают возможность пожизненной заморозки российских активов

Европейский Союз и «Большая семерка» (G7), конгломерат ведущих промышленно развитых стран, постепенно готовят почву с помощью нового законодательства, которая позволит предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов до конца года.
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