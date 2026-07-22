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Царьград

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Архангельск: штрафы на 207 тыс. рублей и 26 дел за неделю

Архангельск: штрафы на 207 тыс. рублей и 26 дел за неделю

Муниципальный контроль города Архангельска за прошедшую неделю провел проверку 84 объектов. По итогам рейдов возбуждено 26 административных дел, а также вынесено 41 постановление о наложении штрафов на общую сумму 207 тысяч рублей.

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