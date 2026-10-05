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За рулем

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Названы распространенные ошибки при шиномонтаже зимних колес

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант», назвал самые частые промахи, которые допускают при установке зимней резины.

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