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Россия упустила победу над Нигерией (3:3), пропустив на 94-й. На спасение африканцев давали 18.00

Россия и Нигерия сыграли вничью (3:3) в товарищеском матче. Африканская сборная спаслась от поражения, уступая 1:3 к 78-й минуте.

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