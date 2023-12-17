В Старице полицейские задержали подозреваемых в незаконной охоте

В полицию поступило сообщение от государственного инспектора в области охраны окружающей среды о том, что при обследовании лесных угодий в районе деревни Иванково Старицкого муниципального округа обнаружены две туши лося с пулевыми отверстиями.
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