Цветочные мотивы: польские красавицы в роскошных национальных венках

Очаровательные польки в национальных венках. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda. Не так давно на просторах сети Интернет люди обсуждали проект «Третьи петухи», главными героинями которого стали роскошные украинки в национальных венках и нарядах.
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