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Пятый канал

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Российским гимнастам не выдали визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах

Российским гимнастам не выдали визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах

Россию могут оставить без чемпионата мира по спортивной гимнастике. Как сообщили «Известиям» в федерации по этому виду спорта, до сих пор нашим атлетам не выдали визы.

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