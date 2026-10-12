Российским гимнастам не выдали визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах

Россию могут оставить без чемпионата мира по спортивной гимнастике. Как сообщили «Известиям» в федерации по этому виду спорта, до сих пор нашим атлетам не выдали визы.
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