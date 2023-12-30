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Москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Москвичи выбрали любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Больше 220 тысяч человек приняли участие в голосовании проекта «Активный гражданин» на тему любимых павильонов, фонтанов и исторических входов ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

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