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Цена фьючерсов на пшеницу в США взлетела после заявления России

Цена фьючерсов на пшеницу в США взлетела после заявления России

Стоимость пшеницы на товарной бирже в Чикаго резко выросла более чем на 8% после заявлений, сделанных Министерством обороны Российской Федерации о том, что суда, направляющиеся в украинские порты, будут считаться перевозчиками военных грузов.

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