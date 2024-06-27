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Истбурн (ATP). 1/4 финала. Коболли сыграет с Харрисом, Фриц встретится с Цзюньчэном

Сетка турнира здесь. Rothesay International Истбурн, Великобритания 24 – 29 июня 2024 ATP 250 Призовой фонд – 812 235 евро Открытые корты, трава Четвертьфинал Флавио Коболли (Италия)  Билли Харрис (Великобритания) Дата проведения 27 июня, 13.

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