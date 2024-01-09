Милонов призвал усилить надзор за нарушением морали со стороны публичных людей

Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул в беседе с RT, что необходимо дополнить Административный и Уголовный кодексы в части надзора за нарушением общественной морали со стороны публичных персон во время публичных и творческих мероприятий на фоне ситуации вокруг солиста группы «Щенки».