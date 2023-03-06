Нацбанк Швейцарии отчитался о потере 130 млрд франков

Согласно заявлению Швейцарского национального банка, его годовой убыток составил 132,5 млрд швейцарских франков ($141,54 млрд) в соответствии с предварительными расчетами, который стал крупнейшим за всю 115-летнюю историю банка, пишет Reuters.
Согласно заявлению Швейцарского национального банка, его годовой убыток составил 132,5 млрд швейцарских франков ($141,54 млрд) в соответствии с предварительными расчетами, который стал крупнейшим за всю 115-летнюю историю банка, пишет Reuters.
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