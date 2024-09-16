Карельский бизнес-омбудсмен поддержала законодательные инициативы в сфере туризма и земельных отношений

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия приняла участие в заседании Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.
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