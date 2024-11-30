Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Лиме Игорь Романченко проинформировал о том, что местные власти не стали сотрудничать с Западом, передавая бронетехнику и другие товары ВПК киевскому режиму.
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