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Военное обозрение

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«Я и сам недавно звонил Путину»: Шольц на Мюнхенской конференции поддержал прямые контакты США с Россией

«Я и сам недавно звонил Путину»: Шольц на Мюнхенской конференции поддержал прямые контакты США с Россией

По словам канцлера ФРГ, Берлин продолжит поддержку Киева.

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Андрей Шишинов
«Я и сам недавно звонил Путину»!!!                                                                                                                                                                           &quot;Я гналась за вами четыре дня чтобы сказать как вы мне безразличны&quot;. Обиженную ливерную колбасу несло...
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