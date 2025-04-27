Билан назвал дату своей свадьбы

Диму Билана поклонники и поклонницы постоянно терзают вопросами — когда уже один из самых известных холостяков российского шоу-бизнеса создаст семью? Певец обычно отмалчивается — о своем творчестве он рассказывает с удовольствием.
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