В Сибири будут производить больше масла. В Алтайском крае планируют реализовать инвест проект за 14 миллиардов рублей, в рамках которого построят элеваторный комплекс и производственную инфраструктуру для переработки масличных в сутки.
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